В Калифорнии сооснователь Google Сергей Брин пожертвовал $102 млн политической организации Building a Better California, созданной на фоне кампании против Proposition 40 — инициативы о единовременном налоге на состояние миллиардеров. Как сообщает Fortune, организация привлекла сотни миллионов долларов от представителей технологического бизнеса, венчурного капитала и других предпринимателей и поддерживает не только противодействие этому налогу.

Расходы на три инициативы

По состоянию на 20 октября Building a Better California потратила более $304 млн на противодействие Proposition 40 и продвижение Proposition 41 и Proposition 42. По данным Capital & Main, примерно $118,5 млн направили против Proposition 40, еще $186 млн — на поддержку двух других предложений.

Proposition 41 предусматривает запрет на освобождение новых налогов от ограничений на государственные расходы и введение аудита программ, финансируемых специальными налогами. Proposition 42 должна запретить ретроактивное налогообложение. По оценке Законодательного аналитического управления Калифорнии, налог на состояние может быть заблокирован, даже если Proposition 40 поддержит большинство избирателей, при условии, что одна из двух альтернативных инициатив получит больше голосов «за».

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Налог на состояние миллиардеров

Proposition 40 вынесут на голосование 3 ноября. Она предусматривает единовременный налог в размере 5% на активы физических лиц и некоторых трастов стоимостью более $1 млрд, если они были резидентами Калифорнии по состоянию на 1 января 2026 года. Девяносто процентов поступлений предлагается направить на здравоохранение, остальное — на образование и продовольственную помощь. Законодательное аналитическое управление прогнозирует, что налог может принести десятки миллиардов долларов в течение нескольких лет.

По данным Bloomberg, состояние Брина оценивается в $231 млрд. В январе он основал Building a Better California, вложив первоначальные $20 млн, а к августу сумма его взносов выросла до $102 млн. Среди других крупных доноров организации — председатель Kleiner Perkins Джон Дорр, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, генеральный директор Stripe Патрик Коллисон и бывший партнер Sequoia Capital Майкл Мориц.

Организация также поддержала Proposition 1, 3, 37, 41 и 42. Отдельно она выделила $10 млн на Proposition 45, касающуюся процедуры экологического рассмотрения проектов в Калифорнии, и $6 млн на Proposition 37, предусматривающую создание фонда займов покупателям жилья на $25 млрд.

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