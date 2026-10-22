По данным Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, шведская стриминговая компания Spotify прогнозирует операционную прибыль в размере €820 млн в четвертом квартале. Это выше средней оценки аналитиков на уровне €813,4 млн, свидетельствуют данные LSEG.

Ставка на функции ИИ

Spotify рассчитывает, что функции на основе искусственного интеллекта помогут увеличить число пользователей в важный праздничный сезон. Компания инвестирует в ИИ для улучшения поиска новой музыки и вовлеченности пользователей на платформе.

Инвесторы следят за прибыльностью Spotify на фоне этих инвестиций и появления конкурентов в сфере генерации музыки, в частности Suno и Udio.

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Показатели третьего квартала

В третьем квартале операционная прибыль Spotify составила €672 млн. Показатель соответствовал средней оценке аналитиков в €671,8 млн, составленной Visible Alpha.

Выручка компании за квартал достигла €4,97 млрд, тогда как аналитики, по данным LSEG, ожидали €4,98 млрд. Согенеральный директор Алекс Норстрём заявил, что компания инвестирует, когда видит возможности для роста, а темпы роста ее расходов замедляются.

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