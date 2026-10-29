США подали иск против Google в федеральный суд на Манхэттене, обвинив компанию в том, что она не вернула резервиста армии США Марка Дэвиссона на его прежнюю или аналогичную должность после года военного отпуска. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Работа с ключевыми клиентами

Согласно жалобе, Дэвиссон в течение двух с половиной лет работал в Google менеджером по работе с ключевыми клиентами. Он отвечал за клиентские счета компании по управлению активами BlackRock, хедж-фонда Bridgewater Associates и бывшего Credit Suisse.

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После возвращения из военного отпуска в мае 2023 года Google, как утверждается в иске, не позволила Дэвиссону вести какие-либо клиентские счета. Он сохранил зарплату и должность, однако, как указано в жалобе, это могло лишить его возможностей для карьерного продвижения.

Новая должность и увольнение

Позднее Google назначила Дэвиссона на должность в сфере облачных решений, которая также не предусматривала управления клиентскими счетами. В августе 2024 года его уволили в рамках более широкого сокращения штата, говорится в жалобе. Google не предоставила немедленного комментария в ответ на запросы журналистов.

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