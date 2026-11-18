Российские атаки на предприятия пищевой промышленности не привели к дефициту подсолнечного масла на внутреннем рынке. Экспорт продукции продолжается, и дефицита масла в Украине не ожидается.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По словам Высоцкого, из-за рисков для безопасности и необходимости восстановления поврежденного оборудования часть маслоэкстракционных заводов временно приостановила работу. Это вынужденная мера, направленная прежде всего на защиту работников.

В то же время ситуация в отрасли остается под контролем. В Украине достаточно производственных мощностей для переработки урожая подсолнечника, а запасов масла хватает для обеспечения внутренних потребностей.

Экспорт продукции также продолжается в прогнозируемых объемах. Только за первую половину ноября Украина поставила на внешние рынки 230 тыс. тонн подсолнечного масла.

Министерство совместно с профильными ассоциациями и участниками рынка продолжает отслеживать влияние российских атак на производство и экспорт. Более полную оценку возможных потерь и последствий для отрасли планируют провести после анализа ситуации в течение месяца.

По словам Высоцкого, главная задача — обеспечить стабильную работу отрасли, удовлетворить потребности украинского рынка и сохранить экспортный потенциал страны.

Сколько стоит масло в супермаркетах Киева после атак РФ на перерабатывающие заводы.

16 ноября российские оккупанты нанесли удар по Днепру. По сообщениям местных СМИ, под удар мог попасть завод «Олейна», где производят подсолнечное масло. На видео с места событий видно сильное задымление и пожар.

В селе Бандурка в Николаевской области российский беспилотник попал в Бандурский маслоэкстракционный завод. В результате удара повреждены четыре резервуара с подсолнечным маслом, один из них полностью разрушен. Разлив загрязнил более 3,5 тысячи квадратных метров земли, однако прямого попадания масла в реку Черный Ташлик пока не зафиксировано.

В результате российской атаки в Одесской области был поврежден терминал компании Kernel, занимающейся перевалкой подсолнечного масла. В результате удара уничтожено около 25 тысяч тонн готовой продукции.

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