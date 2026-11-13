Стало известно, сколько стоит топливо в Украине 13 ноября 2026 года на различных АЗС

Украинские сети автозаправок обновили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз. Средняя стоимость литра бензина А-95 составляет 88,34 грн, а дизельного топлива — 104,07 грн.

Сети АЗС Украины обновили цены на топливо. В частности, в сети Socar все виды топлива подешевели на 1 грн/л, при этом автогаз подорожал на 1 грн/л. В сети «БРСМ-Нафта» дизельное топливо подешевело на 1 грн/л.

В сети KLO бензин А-95, А-92 и дизельное топливо подешевели на 1 грн/л, тогда как А-95+ и ДП+ снизились в цене на 1,5 грн/л.

В сетях «Окко» и «Socar» самый дорогой автогаз среди представленных АЗС — он стоит 63,90 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает Socar — по 91,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо зафиксирована в Socar — 106 грн/л, а на премиальный дизель — 109 грн/л.

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