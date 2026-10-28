Банк Standard Chartered повысил целевой показатель роста доходов в 2026 году до более чем 7% после того, как его прибыль до налогообложения в третьем квартале выросла на 27%. Как сообщает Channel NewsAsia, банк также повысил целевой показатель рентабельности материального собственного капитала до более чем 14% против прежней цели более чем 12%.

Прибыль превысила ожидания

В июле—сентябре прибыль Standard Chartered до налогообложения составила $2,25 млрд. За аналогичный период годом ранее этот показатель равнялся $1,77 млрд. Средний прогноз 16 аналитиков, данные которых собрал банк, предполагал прибыль на уровне $1,99 млрд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В Standard Chartered объяснили рост результата активностью клиентов на фоне волатильности рынков. Это способствовало увеличению доходов подразделений по управлению благосостоянием и глобальных рынков.

Рекордный квартал подразделения по управлению благосостоянием

Подразделение по управлению благосостоянием зафиксировало третий подряд рекордный квартал. Его доходы выросли на 26%, чему, по данным банка, способствовала положительная динамика по различным продуктам и регионам. Standard Chartered получает большую часть своих доходов в Азии и Африке.

Читай нас в