Высокий суд Кении разрешил австрийскому производителю смарт-карт Austria Card принудительно исполнить арбитражное решение о взыскании €3,16 млн с кенийской технологической и полиграфической компании Pesa Print. Спор возник из-за контракта на поставку пяти миллионов поликарбонатных карт для программы электронных водительских удостоверений Национального управления транспорта и безопасности Кении (NTSA), сообщает Nation Kenya.

Контракт и арбитраж

Стороны заключили соглашение 12 мая 2017 года. Austria Card должна была поставить пять миллионов карт для водительских удостоверений второго поколения. Австрийская компания заявляла, что Pesa Print не приобрела согласованное количество продукции, не оплатила просроченные счета, не соблюдала условия эксклюзивности и обязательства по гарантии исполнения договора.

В свою очередь Pesa Print утверждала, что карты не соответствовали техническим спецификациям контракта, и требовала вернуть €663 617, которые она уже уплатила. Арбитр Филлип Блисс Аликер 7 октября 2021 года признал Pesa Print стороной, нарушившей соглашение, и отклонил ее встречный иск. Впоследствии был выдан корректирующий меморандум.

Арбитраж присудил Austria Card €19 397,94 по просроченным счетам, €589 434,12 компенсации за сырье, приобретенное для отмененного заказа на 500 тысяч карт, а также €2 355 450 упущенной выгоды от 4,1 миллиона карт. Решение также предусматривает проценты, €159 809 юридических расходов и €42 073 арбитражных расходов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция суда

В декабре 2021 года Pesa Print обратилась в суд с требованием отменить арбитражное решение. Компания ссылалась на предполагаемое нарушение публичного порядка Кении, неосновательное обогащение Austria Card и предвзятость арбитра. Директор Pesa Print Дэвид Нджане также заявлял, что арбитр неправильно применил спецификации карт, не учел утвержденный образец и завысил размер упущенной выгоды.

Austria Card настаивала, что кенийский суд не имеет юрисдикции для отмены решения, поскольку юридическим местом арбитража был Лондон. Судья Фрэнсис Гиконьо согласился с этим аргументом: контракт предусматривал применение кенийского права к поставке, но рассмотрение споров по правилам Лондонского международного арбитражного суда, тогда как арбитражное разбирательство регулировалось английским правом.

Суд также не нашел оснований отказывать в исполнении решения в Кении. Он отметил, что Pesa Print не доказала ни конфликта арбитражного решения с конституцией или законами страны, ни фактической или очевидной предвзятости арбитра. Заявление Pesa Print было отклонено с возложением судебных расходов на компанию, а ходатайство Austria Card об исполнении арбитражного решения удовлетворено.

Контекст программы NTSA

Аудит Национального казначейства Кении по счетам NTSA за 2022–2023 годы отмечал, что консорциум во главе с National Bank of Kenya заключил в марте 2017 года контракт на 2,03 млрд кенийских шиллингов для поставки пяти миллионов смарт-карт. По состоянию на июнь 2023 года было поставлено около четырех миллионов карт, но напечатано лишь 1,48 миллиона, тогда как более 2,56 миллиона оставались на складах NTSA.

Читай нас в