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Новости Бизнес

Судебное разбирательство по делу о национализации активов «Моршинской» близится к завершению

UA NEWS 10 Ноября 2026 16:35
Судебное разбирательство по делу о национализации активов «Моршинской» близится к завершению

9 ноября Высший антикоррупционный суд вновь отложил заседание по делу о национализации активов группы IDS Ukraine, которой принадлежат производители минеральных вод «Моршинская» и «Миргородская». 

В то же время рассмотрение дела, продолжающееся более двух лет, приближается к финалу: судьям осталось провести несколько слушаний.

 После принятия решения долю лиц, подпадающих под санкции, в структуре собственности компании должны передать Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации.

Параллельно АРМА готовится заключить договор на управление арестованными активами с победителем конкурса — ООО «Юридическое бюро “Приоритас”». Однако при оформлении договора возникли процедурные вопросы.

В частности, отчет об оценке активов, подготовленный компанией «Голд Прайс» 6 марта 2026 года, действовал шесть месяцев — до 6 сентября. В то же время аукцион по определению управляющего состоялся 7 сентября, то есть уже после истечения срока действия оценки.

Кроме того, существует существенная разница в стоимости активов: по оценке «Голд Прайс» она составляет около 5 млрд грн, тогда как в материалах ВАКС фигурирует сумма примерно в 8 млрд грн. Расхождение в 3 млрд грн может повлиять на расчет банковской гарантии и финансовых обязательств будущего управляющего.

АРМА выбрало управляющего для IDS Ukraine: активами Моршинской будет управлять юридическое бюро.

Ранее АРМА отклонило победителя торгов на управление «Моршинской».

Днепропетровский окружной административный суд 29 сентября временно запретил Агентству по розыску и управлению активами заключать договор на управление активами компании IDS Ukraine, которая является производителем воды «Моршинская», с ООО «Юридическое бюро «Приоритас».

 

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