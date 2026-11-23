Мировые фондовые рынки завершили 16–20 ноября 2026 года худшей неделей с начала пандемии COVID-19. Глобальный фондовый индекс MSCI потерял 8,1%, американский S&P 500 обвалился на 8,6%, а технологический Nasdaq Composite — примерно на 10%. Сильнее всего пострадали производители микрочипов, компании из сферы искусственного интеллекта и азиатские биржи. В целом по сравнению с августовскими максимумами мировой рынок акций потерял почти $9 трлн капитализации.

Причинами распродаж стали опасения относительно завышенной стоимости технологических компаний, огромных инвестиций в искусственный интеллект и дальнейшего повышения процентных ставок в США. Даже сильные финансовые результаты Nvidia и рекордное размещение акций Anthropic не смогли вернуть уверенность инвесторов.

Падение быстро распространилось за пределы технологического сектора. Дешевели акции промышленных предприятий, банков, энергетических компаний, а также золото и промышленные металлы. Американские индексы S&P 500 и Dow Jones перешли в фазу коррекции, потеряв более 10% от своих рекордных значений.

UA.News анализирует, сколько денег потеряли крупнейшие компании мира, почему инвесторы начали массово продавать акции, какие страны больше всего пострадали от обвала и может ли нынешняя ситуация повторить финансовые кризисы 2008 или 2020 годов.

Что произошло на мировых фондовых рынках 16–20 ноября

Ноябрьское падение стало продолжением распродаж, начавшихся на американском фондовом рынке еще в октябре. После длительного роста акций технологических компаний инвесторы начали пересматривать свои ожидания относительно прибыли от искусственного интеллекта.

Сначала наибольшие потери понесли производители полупроводников и операторы дата-центров. Впоследствии распродажи охватили более широкий рынок, а 20 ноября переросли в одну из худших торговых сессий 2026 года.

По данным Reuters, американский S&P 500 снижался семь торговых дней подряд — самая длинная такая серия с начала пандемии в 2020 году. К завершению торгов 20 ноября индекс опустился на 11,6% от исторического максимума, установленного 6 октября.

По итогам 16–20 ноября больше всего среди ведущих американских индексов пострадал PHLX Semiconductor, который отслеживает акции производителей полупроводников. За пять торговых дней он потерял 17,13%. Технологический Nasdaq 100 снизился на 10,43%, а Nasdaq Composite — на 10,02%.

Особенно показательной стала пятница, 20 ноября. Только за одну сессию Nasdaq Composite потерял 5,28%, S&P 500 — 3,7%, а Dow Jones — 1,93%. Индекс полупроводниковых компаний PHLX Semiconductor обвалился почти на 10,7%.

Падение Nasdaq стало самым сильным за одну неделю с марта 2020 года. В то же время для S&P 500 и Dow Jones худшим предыдущим периодом оставался апрель 2025 года, когда рынки резко отреагировали на масштабные американские импортные пошлины.

Таким образом, нынешнее обвальное падение действительно установило многолетние антирекорды, хотя не все фондовые индексы продемонстрировали худший результат именно с 2020 года.

Сколько потеряли Nvidia, Microsoft, Apple и другие технологические гиганты

Наибольшие убытки понесли компании, акции которых в последние годы стремительно дорожали благодаря развитию искусственного интеллекта. Инвесторы вкладывали миллиарды долларов в производителей графических процессоров, облачные платформы и предприятия, строящие инфраструктуру для обучения и работы нейронных сетей.

Лидером падения среди крупнейших американских технологических компаний стала Nvidia. За неделю её акции подешевели на 22,92%, а только 20 ноября — примерно на 14%. Это стало одним из самых глубоких недельных обвалов компании за многие годы.

Еще сильнее по итогам пяти торговых дней подешевели акции Micron Technology — на 23,62%. Производитель процессоров AMD потерял 20,54% своей биржевой стоимости, а Broadcom — 12,28%.

Среди крупных технологических корпораций акции Meta за неделю снизились на 12,6%, Tesla — на 11,38%, Alphabet, материнской компании Google, — на 10,31%. Microsoft потеряла 7,51%, Amazon — 7,44%.

Сравнительно устойчивой осталась Apple, чьи акции подешевели на 3,85%. Однако даже это означало существенное сокращение рыночной стоимости компании.

Именно полупроводниковый сектор стал одним из главных источников рыночного обвала. Ранее инвесторы ожидали, что спрос на оборудование для искусственного интеллекта продолжит быстро расти. Однако всё чаще стали возникать вопросы, смогут ли технологические компании окупить сотни миллиардов долларов, которые тратят на дата-центры и вычислительную инфраструктуру.

Всего за примерно шесть недель рыночная капитализация Nvidia сократилась примерно на $2 трлн. Речь идет не о прямых денежных убытках компании, а об уменьшении совокупной биржевой стоимости ее акций.

При этом падение затронуло не только производителей оборудования. Акции Meta, которая инвестирует значительные средства в собственную ИИ-инфраструктуру, потеряли за неделю 12,6%, Alphabet — 10,3%, Microsoft — 7,5%, Amazon — 7,4%.

Почему даже успешные результаты Nvidia и IPO Anthropic не остановили падение

В течение недели произошло два события, за которыми особенно внимательно следили инвесторы: публикация квартальной отчетности Nvidia и выход Anthropic на фондовый рынок.

Nvidia представила сильные финансовые результаты, подтвердив высокий спрос на вычислительное оборудование. Однако положительная отчетность не изменила общего направления торгов. Инвесторы всё больше сосредотачивались не на текущих доходах производителя чипов, а на перспективах дальнейшего роста всего рынка ИИ.

Дополнительным ударом по Nvidia стали сообщения о расследовании американского регулятора SEC в отношении бухгалтерского учета компании. Информация о проверке усилила распродажи ее акций 20 ноября.

В то же время 19 ноября на биржу вышла Anthropic — разработчик ИИ-моделей Claude. Компания провела одно из крупнейших первичных размещений акций в истории. Цена размещения составила $83 за акцию, а первый торговый день завершился ростом на 17,1%. Однако уже на следующий день акции Anthropic потеряли примерно 9%. Размещение, которое могло стать сигналом возобновления интереса к ИИ-компаниям, не смогло переломить ситуацию.

Причина заключается в том, что инвесторы начали по-другому оценивать бизнес-модели технологического сектора. Рост доходов больше не гарантирует повышения стоимости акций, если расходы компаний растут слишком быстро.

Для обучения современных ИИ-моделей требуются тысячи мощных процессоров, крупные дата-центры, электроэнергия и системы охлаждения. Масштабное строительство такой инфраструктуры требует постоянных капиталовложений, тогда как сроки окупаемости этих инвестиций остаются одним из главных вопросов для рынка.

Как падение фондовых рынков охватило Европу и Азию

Обвал не ограничился американскими биржами. К концу недели резкое падение акций зафиксировали практически во всех основных финансовых регионах. Наихудшая ситуация сложилась в Азии, где расположены крупнейшие мировые производители микросхем и поставщики компонентов для технологической промышленности.

Тайваньский фондовый рынок за неделю потерял около 17%. По данным Reuters, это стало самым крупным недельным падением тайваньских акций с 1990 года.

Столь сильная реакция объясняется значимостью полупроводниковой промышленности для экономики страны. Тайваньские производители, прежде всего TSMC, играют центральную роль в глобальных цепочках поставок процессоров для смартфонов, компьютеров, серверов и систем искусственного интеллекта.

Когда инвесторы начали сомневаться в темпах дальнейших инвестиций в ИИ, это отразилось на всем секторе, включая производителей чипов, поставщиков оборудования и компонентов.

Японский Nikkei 225 за неделю снизился примерно на 7,7%. Южнокорейский KOSPI также понес существенные потери. В ходе торгов 20 ноября японские и корейские акции падали более чем на 5%.

Широкий индекс MSCI для Азиатско-Тихоокеанского региона без учёта Японии потерял около 8% за неделю. Это был его худший результат с начала пандемии коронавируса.

Европейские фондовые рынки продемонстрировали несколько меньшие, но также значительные потери. Общеевропейский STOXX Europe 600 завершил неделю падением примерно на 5,7%. Немецкий DAX, британский FTSE 100 и другие ведущие индексы также оказались под давлением.

В Европе распродажи были связаны не только с технологическими компаниями. Инвесторы продавали акции промышленных предприятий, банков и компаний, деятельность которых зависит от глобального экономического роста.

Ситуация на азиатских и европейских биржах показала, насколько тесно связаны мировые финансовые рынки. Даже если причиной падения становятся американские технологические компании, последствия быстро ощущают на себе предприятия других стран, поставляющие им оборудование, материалы, энергию или финансирование.

Почему обвал технологических акций распространился на банки, промышленность и энергетику

Одной из особенностей ноябрьского падения стало то, что оно постепенно охватило компании, которые напрямую не занимаются разработкой искусственного интеллекта.

20 ноября среди крупнейших американских компаний, чьи акции дешевели, были банки, производители промышленного оборудования, предприятия энергетического сектора и финансовые платформы.

Например, акции Caterpillar, одного из крупнейших мировых производителей строительной и промышленной техники, за пятницу потеряли около 5%. Компания также поставляет оборудование для производства и резервирования электроэнергии, которое используется в дата-центрах.

Падение акций Caterpillar показало, что инвесторы начали пересматривать перспективы не только разработчиков ИИ, но и компаний, которые зарабатывают на строительстве инфраструктуры для этой технологии.

Под давлением оказались и банки. Котировки JPMorgan Chase 20 ноября снизились примерно на 3%. Рынок начал учитывать риски замедления экономического роста, возможного сокращения кредитования и ухудшения финансового положения отдельных заемщиков.

Распродажи охватили и компании, связанные с криптовалютами. После падения биткоина ниже $60 тыс. акции Coinbase, Strategy и Robinhood потеряли за день от 6% до почти 10%.

Это стало частью более широкого процесса сокращения инвесторами рискованных вложений. Когда рынки падают одновременно, крупные фонды могут продавать даже относительно устойчивые активы, чтобы сократить использование заемных средств, выполнить требования по обеспечению позиций или увеличить запасы наличности.

Дополнительным фактором стали изменения на сырьевых рынках. Медь, которая активно используется в электросетях и дата-центрах, пережила самое сильное недельное падение с апреля 2025 года.

Золото также подешевело, хотя традиционно считается защитным активом. 20 ноября его спотовая цена упала на 2,81%, до примерно $3520 за тройскую унцию.

Как инфляция и решения Федеральной резервной системы США усугубили падение

Еще одним фактором ноябрьского обвала стала денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США. В предыдущие годы инвесторы рассчитывали, что снижение инфляции позволит американскому центробанку постепенно смягчать монетарную политику. Однако в 2026 году инфляционное давление сохранилось, а представители ФРС начали сигнализировать о необходимости дальнейшего повышения ставок.

Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук заявила, что действующий уровень процентной ставки недостаточен для сдерживания инфляции. Рынок начал закладывать в прогнозы очередное повышение ставки на 0,25 процентного пункта во время заседания 8–9 декабря.

Высокие процентные ставки создают дополнительные проблемы для фондового рынка. Компаниям дороже привлекать кредиты, обслуживать долги и финансировать новые проекты. Это особенно важно для технологического сектора, где значительная часть стоимости бизнеса зависит от ожидаемых будущих доходов.

В то же время рост доходности облигаций делает их более привлекательной альтернативой акциям. Инвесторы могут получать доход от долговых инструментов, не принимая на себя столь высоких рисков, как на фондовом рынке.

Однако во время самого обвала произошло противоположное движение: спрос на американские государственные облигации вырос, а их доходность снизилась. 20 ноября доходность десятилетних казначейских облигаций США сократилась примерно на 10 базисных пунктов, до 4,95%. Это означало, что инвесторы покупали государственные долговые бумаги, ища защиты от падения акций.

Таким образом, финансовые рынки одновременно реагировали на две угрозы: сохранение высокой инфляции и возможное замедление экономики.

Для ФРС такая ситуация создает сложный выбор. Дальнейшее повышение ставок может помочь сдержать цены, но в то же время усилить нагрузку на бизнес и финансовые рынки. В свою очередь, преждевременное смягчение политики рискует возобновить инфляционное давление.

Как инвесторы отреагировали на обвал и почему резко вырос индекс страха

Масштаб распродаж можно оценить не только по падению фондовых индексов, но и по изменению настроений инвесторов. Одним из главных показателей стал индекс волатильности VIX, который часто называют индексом страха Уолл-стрит. Он отражает ожидаемые колебания S&P 500, рассчитанные на основе стоимости опционов.

В конце торгов 20 ноября VIX достиг 35,89 пункта — самого высокого уровня со времени тарифных потрясений в апреле 2025 года. Неделей ранее этот показатель составлял около 19,3 пункта.

Рост VIX означает, что участники рынка ожидают более существенных колебаний котировок и готовы платить больше за защиту своих инвестиций. В то же время резко выросли объемы торгов. 20 ноября на американских биржах сменили владельцев около 25,2 млрд акций, тогда как средний дневной показатель за предыдущие 20 торговых сессий составлял 19,5 млрд.

Падение также охватило подавляющее большинство компаний. На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, которые дешевели, почти в четыре раза превышало количество тех, которые росли. На Nasdaq падение зафиксировали почти 4 тысячи компаний, тогда как рост — менее тысячи.

В то же время крупные инвестиционные компании начали искать возможности для приобретения подешевевших активов.

В материале Reuters от 22 ноября аналитики отмечали, что некоторые рыночные показатели уже приближаются к уровням, которые исторически предшествовали восстановлению котировок. Однако они предостерегали от преждевременных выводов о завершении обвала.

Может ли обвал фондового рынка перерасти в глобальный финансовый кризис

Падение мировых фондовых рынков на 8–10% за неделю не обязательно означает начало глобального финансового кризиса. Однако масштабы ноябрьских распродаж заставляют инвесторов сравнивать нынешнюю ситуацию с предыдущими периодами финансовых потрясений.

Во время кризиса 2008 года главной проблемой стали убытки банков из-за ипотечных кредитов и связанных с ними финансовых инструментов. Проблемы быстро распространились на кредитование, межбанковские расчеты и реальную экономику.

В 2020 году падение фондовых рынков было вызвано пандемией COVID-19, остановкой предприятий, ограничением международных перевозок и резким сокращением экономической активности.

Ситуация в ноябре 2026 года иная. Основной источник нестабильности в настоящее время связан с переоценкой перспектив технологического сектора, ростом стоимости финансирования и опасениями относительно будущих прибылей компаний.

Впрочем, риски для экономики в целом также существуют. Один из них — возможное сокращение инвестиций в искусственный интеллект. Если технологические компании начнут пересматривать планы строительства дата-центров или закупки оборудования, это скажется не только на производителях чипов.

Меньше заказов могут получить строительные компании, производители электрооборудования, поставщики энергии и промышленных материалов. Это, в свою очередь, может повлиять на занятость и темпы экономического роста.

Второй риск связан с финансовым сектором. Если падение акций будет сопровождаться проблемами с обслуживанием долгов, особенно среди компаний, которые финансировали масштабное расширение за счет кредитов, ситуация может выйти за рамки обычной фондовой коррекции.

Третий риск — дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики США. Новое повышение ставок увеличит расходы на обслуживание долгов и может ухудшить условия финансирования для бизнеса в разных странах.

В то же время по состоянию на 23 ноября нет достаточных оснований утверждать, что мир уже стоит на пороге кризиса масштаба 2008 года. Некоторые показатели финансового рынка остаются значительно более стабильными, чем фондовые индексы. Волатильность американских государственных облигаций и основных валют не достигла предыдущих максимумов. Это важное отличие между резким обвалом акций и кризисом, охватывающим всю финансовую систему.

Однако дальнейшее распространение распродаж на долговые рынки, проблемы с ликвидностью банков или массовое сокращение корпоративных инвестиций могут существенно изменить ситуацию.

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