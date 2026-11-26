Украина и Всемирный банк подписали три финансовых соглашения на общую сумму 676 млн долларов для расширения программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и запуска нового направления льготной ипотеки «еОселя», сообщило Министерство экономики и окружающей среды Украины.

В рамках первой части соглашений Украина привлекает $500 млн в виде займа от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на третье расширение программы «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE), которая будет действовать до 31 октября 2028 года и обеспечит кредитами «5-7-9%» не менее 20 тысяч микро-, малых и средних предприятий с акцентом на аграрный сектор, агропереработку и смежные отрасли.

Ещё два соглашения на $176 млн — $106 млн в виде займа от МБРР и $70 млн в виде гранта при участии МБРР и Международной ассоциации развития (МАР) — направлены на запуск проекта «Устойчивое, справедливое и доступное кредитование жилья» (REACH). На эти средства в рамках «еОсели» откроют новую отдельную субпрограмму льготной ипотеки, в первую очередь для внутренне перемещенных лиц и ветеранов, которая будет работать параллельно с действующими условиями программы и реализовываться ЧАО «Укрфинжитло».

Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины.

В четверг, 26 ноября 2026 года, в государственный бюджет Украины поступило 450 млн долларов от Всемирного банка при поддержке правительства Японии. Средства предусмотрены для двух направлений: развития малого и среднего бизнеса и подготовки проектов восстановления страны. Финансирование было предоставлено после того, как Украина выполнила установленные условия и подтвердила результаты перед Всемирным банком.

В 2025 году за чертой бедности в Украине проживало 41,6 % населения, тогда как годом ранее этот показатель составлял 37 %. С начала полномасштабной войны уровень бедности фактически удвоился. Такие данные приводит Всемирный банк.

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