В Вашингтоне, США, Всемирный банк спрогнозировал рост мировых цен на сырьевые товары на 23% в 2026 году. Среди причин названы подорожание энергоносителей, нарушения морских грузовых перевозок из-за войны на Ближнем Востоке, проблемы с поставками зерна через Чёрное море и высокий спрос на защитные активы, в частности золото, сообщает Channel NewsAsia.

В докладе Commodity Markets Outlook отмечается, что в этом году существенно подорожали нефть, природный газ, продовольствие и металлы. Всемирный банк считает, что ситуация может ухудшиться в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке и продолжения повреждений российской нефтяной инфраструктуры.

Энергия и продовольствие дорожают

По оценке банка, мировые цены на энергоносители в 2026 году выросли на 32% и достигли самого высокого уровня со времени вторжения России — государства-агрессора — в Украину в 2022 году. Мировые запасы нефти сократились во время войны на Ближнем Востоке, а глобальное предложение нефти, согласно прогнозу, уменьшится на 5,2%. Это станет самым большим падением за четыре десятилетия, если не учитывать глобальную рецессию 2020 года.

Средняя цена нефти Brent в 2026 году, как ожидается, составит 92 доллара за баррель. При этом мировой спрос на нефть должен снизиться на 2,5%, что станет третьим по масштабу падением после пандемического шока 2020 года и нефтяного кризиса 1980 года.

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Цены на продовольственное сырьё, согласно прогнозу, вырастут более чем на 10% в 2026 году из-за перебоев с отгрузкой зерна в Чёрном море, вызванных военными действиями России против Украины. В 2027 году они могут вырасти ещё более чем на 7%, а совокупное повышение за два года приблизится к 18%.

Риски для инфляции и бедных стран

Всемирный банк ожидает, что в 2027 году общий индекс цен на сырьевые товары снизится на 7%. Однако новые потрясения, в частности прогнозируемое самое сильное с 1950 года воздействие Эль-Ниньо, могут удерживать цены на продовольствие на высоком уровне и усиливать инфляцию.

При неблагоприятном сценарии, который объединит рекордный Эль-Ниньо, новые перебои с отгрузкой зерна через Чёрное море, эскалацию на Ближнем Востоке и дальнейшие повреждения российской нефтяной инфраструктуры, цены на продовольствие могут быть на 12% выше базового прогноза. В банке предупредили, что это может вызвать продовольственный кризис, подобный тому, который в начале 2010-х годов дополнительно опустил за черту крайней бедности более 40 млн человек.

Цены на металлы, согласно прогнозу, вырастут на 25% и установят новый максимум, а стоимость драгоценных металлов — на 40%. Банк связывает это с перебоями в поставках, инвестициями в возобновляемую энергетику, электромобили и дата-центры, а также со спросом на защитные активы в условиях геополитической и политической неопределённости.

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