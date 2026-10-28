По данным Channel NewsAsia, американская телекоммуникационная компания T-Mobile повысила нижнюю границу прогноза скорректированного свободного денежного потока на весь год с $18,4 млрд до $18,7 млрд. Верхнюю границу прогноза компания оставила без изменений — на уровне $18,8 млрд.

Рост клиентской базы

В третьем квартале T-Mobile зафиксировала 274 тысячи чистых новых постоплатных счетов. Это превысило ожидаемые аналитиками Visible Alpha 251 917 новых счетов.

Выручка за квартал, завершившийся 30 сентября, выросла на 7,4% — до $23,58 млрд. По данным LSEG, аналитики ожидали выручку на уровне $23,14 млрд.

Финансовый директор T-Mobile Питер Освалдик сообщил Reuters, что повышение прогноза свободного денежного потока преимущественно связано с высокими результатами основного бизнеса компании.

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Более дорогие тарифные планы

T-Mobile стремится увеличить доход от существующей клиентской базы, переводя абонентов на более дорогие тарифные планы. По словам Освалдика, более 60% постоплатных линий в новых счетах приходилось на клиентов, выбирающих тарифные планы самого высокого уровня.

Средний доход на один счет в третьем квартале вырос на 4% — до $155,73. Счет является расчетными отношениями с клиентом и может включать несколько мобильных линий для семьи или бизнеса.

В следующем месяце компания также планирует широко запустить тарифные планы T-Mix. Они позволят клиентам выбирать и менять дополнительные услуги, в том числе стриминговые подписки, доставку еды и другие сервисы, вместо фиксированных наборов преимуществ в тарифных уровнях.

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