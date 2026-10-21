Комиссия по справедливой торговле Тайваня заблокировала сделку, по которой Grab должна была приобрести тайваньский бизнес по доставке еды Foodpanda, принадлежащий Delivery Hero. Регулятор заявил, что предложенная операция создает риски для конкуренции на рынке.

Решение регулятора

Как сообщает Channel NewsAsia, комиссия пришла к выводу, что негативное влияние сделки на конкуренцию перевешивает ее общие экономические преимущества. Предложенные Grab и Delivery Hero обязательства, по оценке ведомства, были недостаточными для устранения конкурентных рисков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия запланированной сделки

В марте Grab, крупнейшая в Юго-Восточной Азии компания в сфере заказа поездок и доставки, объявила о намерении заплатить $600 млн наличными за бизнес Foodpanda на Тайване. Это должно было стать первым расширением компании за пределы Юго-Восточной Азии.

В Grab заявили, что разочарованы решением тайваньского регулятора, и сообщили о намерении и далее направлять капитал и ресурсы на реализацию плана роста в регионе. Delivery Hero отметила, что условия сделки предусматривали механизмы защиты сторон, включая выплату компенсации за расторжение сделки при определенных условиях.

Читай нас в