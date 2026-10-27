Профсоюзы и отраслевые ассоциации, представляющие таксистов Италии, объявили общенациональную забастовку на 15 декабря 2026 года. Акция продлится весь день и будет сопровождаться демонстрацией в Риме, сообщает ANSA English.

Причина забастовки

Участники встречи во Флоренции заявили, что правительство проявляет полное бездействие в вопросе выполнения требований таксистов. Именно это они назвали причиной объявления забастовки.

Профсоюзы и отраслевые ассоциации объявили о решении во время встречи, состоявшейся во Флоренции 27 октября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ноябрьские демонстрации

Перед основной общенациональной акцией представители сектора планируют провести три демонстрации в ноябре. Они должны состояться 11 ноября в Милане, 17 ноября в Неаполе и 25 ноября во Флоренции.

По словам организаторов, эти акции должны привлечь внимание властей к трудностям, с которыми сталкивается сектор такси.

Читай нас в