Танзания и Ангола договорились соединить транспортные коридоры Индийского и Атлантического океанов железнодорожной линией через Замбию и Демократическую Республику Конго. Об этом заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан, сообщает Nation Kenya.

Сообщение между Лобиту и Дар-эс-Саламом

Бенгельскую железную дорогу в Анголе планируют соединить с Танзанийско-замбийской железной дорогой TAZARA, которая ведет к танзанийскому порту Дар-эс-Салам. Таким образом планируют соединить коридор Лобиту на атлантическом побережье с Центральным коридором, выходящим к Индийскому океану.

Хассан сообщила журналистам об инициативе в четверг, но не назвала сроков ее реализации.

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Модернизация существующих маршрутов

В 2025 году Китай подписал с Замбией и Танзанией соглашение стоимостью 1,4 млрд долларов о модернизации TAZARA. Китай финансировал эту железную дорогу в 1970-х годах для содействия экспорту меди и импорту топлива.

На этой неделе итальянская строительная компания Webuild сообщила, что выиграла тендер на строительство участка железной дороги в рамках коридора Лобиту в Замбии. TAZARA часто рассматривают как противовес коридору Лобиту, который поддерживают США и Европейский Союз и который проходит из Анголы через Замбию в ДР Конго.

Ангола также пригласила Танзанию инвестировать в нефтеперерабатывающий завод в Лобиту. Государственная танзанийская компания Tanzania Petroleum Development Corporation оценивает целесообразность партнерства в этом проекте, сказала Хассан.

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