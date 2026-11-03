Двусторонняя торговля товарами между Мексикой и Канадой в январе-августе 2026 года достигла 34,42 млрд канадских долларов, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные канадского статистического ведомства сообщает Mexico News Daily.

Экспорт Мексики в Канаду за восемь месяцев составил 26,91 млрд канадских долларов и вырос на 17,4% в годовом выражении. Канадские поставки в Мексику увеличились на 21,4% — до 7,51 млрд канадских долларов. Положительное сальдо Мексики в двусторонней торговле составило 19,41 млрд канадских долларов.

Основные товары

Страны торгуют автомобилями и автозапчастями, электрическим и электронным оборудованием, промышленными машинами, сельскохозяйственной продукцией и металлами.

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За указанный период на каждый 1 доллар США мексиканского экспорта в Канаду приходилось около 22 долларов экспорта в Соединенные Штаты. Общая стоимость мексиканских поставок на американский рынок в январе-августе составила 419,34 млрд долларов США, что стало рекордным показателем.

Сотрудничество на фоне таможенных споров

Рост торговли происходит на фоне напряженности в торговых отношениях обеих стран с США. Администрация президента Дональда Трампа ввела пошлины на часть мексиканских и канадских товаров, а в июле объявила, что не будет продлевать Соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой еще на 16 лет, хотя соглашение остается в силе.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни в сентябре 2025 года запустили План действий Мексика-Канада на 2025-2028 годы. Документ предусматривает упрощение торговли, поддержку коммерческого сотрудничества и инвестиций, координацию торговой политики, инновации и совместные действия в сфере устойчивой добычи полезных ископаемых.

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