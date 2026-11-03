Резервный банк Новой Зеландии зарегистрировал Revolut Bank New Zealand, что позволяет компании предоставлять банковские услуги в стране. После регистрации банк стал 27-м зарегистрированным банком Новой Зеландии, сообщает Channel NewsAsia.

Работа на новозеландском рынке

Revolut Bank New Zealand входит в группу Revolut. Его конечной материнской компанией является финтех-компания Revolut Group Holdings со штаб-квартирой в Лондоне.

Как поставщик финансовых услуг компания работает в Новой Зеландии с июля 2023 года. О регистрации банка 3 ноября сообщил Резервный банк Новой Зеландии.

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Финансовые показатели и рейтинг

Согласно опубликованной в октябре отчетности, Revolut Bank New Zealand зафиксировал убыток после уплаты налогов в размере 4,9 млн новозеландских долларов за семь месяцев по 31 июля 2026 года. В 2025 году убыток банка составил 3,5 млн новозеландских долларов.

3 ноября S&P Global Ratings присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB+. Агентство отметило, что кредитный профиль Revolut Bank New Zealand слабее, чем у крупнейших банков страны, из-за начального этапа развития его бизнеса на новозеландском рынке.

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