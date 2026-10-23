Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине по состоянию на 23 октября 2026 года

По состоянию на 23 октября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,60 грн за литр, а дизельного топлива — 103,87 грн за литр.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети «Окко» автогаз подорожал на 1 грн/л — до 54,90 грн/л. В Socar стоимость автогаза выросла на 40 коп./л — до 54,90 грн/л. При этом цены на бензин и дизельное топливо в обеих сетях остались неизменными.

В сети KLO автогаз подорожал на 1 грн/л — до 53,90 грн/л, тогда как стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась. В «Укрнафте» дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л — до 101,90 грн/л и 103,90 грн/л соответственно. Цены на бензин и автогаз в этой сети остались на прежнем уровне.

В «БРСМ-Нафте» автогаз подорожал на 82 коп./л – до 50,98 грн/л. В то же время бензин А-95 и дизельное топливо остались без изменений — 87,67 грн/л и 99,99 грн/л соответственно.

В сетях UPG и WOG цены на все представленные виды топлива остались неизменными. В частности, в WOG автогаз стоит 55 грн/л, дизельное топливо – 105,90 грн/л, а ДП+ – 108,90 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar – 94,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо также зафиксирована в Socar — 106 грн/л, а на премиальный дизель — 109 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в WOG – 55 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафти» – 50,98 грн/л.

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