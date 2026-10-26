По состоянию на 26 октября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,74 грн за литр, а дизельного топлива — 103,98 грн за литр.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети «БРСМ-Нафта» бензин А-95 подорожал на 20 коп./л, а дизельное топливо — на 16 коп./л. В то же время автогаз подешевел на 1,30 грн/л. В сети «Укрнафта» автогаз подорожал на 1 грн/л. На АЗС WOG дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar – 94,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо зафиксирована в WOG — 106,90 грн/л, а на премиальный дизель — 109,90 грн/л. Самый дорогой автогаз продается также в WOG — 56,90 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафти» — 50,99 грн/л.

За период с 26 сентября по 26 октября 2026 года цены на топливо выросли во всех представленных сетях АЗС. Больше всего подорожал автогаз – на 8–12 грн за литр. Наиболее существенный рост зафиксирован в сети WOG, где его цена повысилась с 44,90 до 56,90 грн/л, то есть на 12 грн/л. В Socar цена выросла с 45,50 до 56,50 грн/л, в Окко – с 45,50 до 56,50 грн/л, а в KLO – с 44,90 до 54,90 грн/л. В «Укрнафте» стоимость бензина выросла с 42,90 до 52,90 грн/л, в UPG — с 43,90 до 52,90, а в «БРСМ-Нафте» — с 42,63 до 50,99 грн/л.

В то же время цена на бензин А-95 за месяц изменилась менее существенно. В «Окко», Socar и «Укрнафте» его стоимость осталась неизменной, тогда как в UPG цена выросла на 1 грн/л, в KLO – на 2 грн/л, в WOG – на 90 коп./л, а в «БРСМ-Нафти» – на 2,30 грн/л. Премиальный бензин А-95+ подорожал в четырёх из представленных сетей: в UPG — на 1 грн/л, в «Укрнафте» — на 3 грн/л, в WOG — на 1,30 грн/л, а в KLO – на 3,60 грн/л.

Дизельное топливо также подорожало во всех сетях. Наибольший рост цены на обычный дизель зафиксирован в WOG – со 100,90 до 106,90 грн/л.

Бензин А-100 также подорожал в сетях: в WOG – с 99,90 до 102,90 грн/л, в KLO — с 99,90 до 101,90 грн/л, в UPG — с 99,90 до 100,90 грн/л.

По состоянию на 22 октября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 90,60 грн за литр, а дизельного топлива — 104,28 грн за литр, тогда как на отдельных заправках дизель стоит до 109 грн.

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