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Новости Бизнес

Цены на топливо в Украине: 9 октября изменилась стоимость бензина, дизельного топлива и газа

UA NEWS 09 Октября 2026 08:09
Цены на топливо в Украине: 9 октября изменилась стоимость бензина, дизельного топлива и газа

9 октября на украинских АЗС изменилась стоимость автогаза, тогда как цены на бензин и дизельное топливо в ведущих премиальных сетях в основном остались стабильными. В то же время отдельные операторы снизили цены на некоторые виды топлива.

 

Очередное повышение цен на автогаз: сегмент LPG демонстрирует дальнейшее подорожание. В частности, сети OKKO и SOCAR подняли цену на газ на 1 гривну (до 47,90 грн/л), а сеть WOG также добавила 1 гривну, установив самую высокую цену на рынке — 48,90 грн/л. В то же время дискаунтеры («Укрнафта» и UPG) оставили цены на газ без изменений (43,40 грн/л и 44,90 грн/л соответственно).

Снижение цен на «Укрнафте»: сеть «Укрнафта» обновила прайс на бензин 95 (Energy), снизив его стоимость сразу на 3 гривны — до 88,90 грн/л, сравняв его со стандартным бензином А-95.

Стабильность премиум-сегмента: крупные операторы (OKKO, WOG, SOCAR) держат цены на премиальные бензины и дизель без изменений: бензины серии 100 стоят в пределах 102,90–104,00 грн/л.

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн

  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн

  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

  • Дизельное топливо Pulls: 102,90 грн

  • Дизельное топливо «Евро»: 99,90 грн

  • Газ: 47,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн

  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн

  • Дизельное топливо Mustang: 102,90 грн

  • Дизельное топливо Евро-5: 99,90 грн

  • Газ: 48,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн

  • Бензин NANO 95: 97,90 грн

  • Бензин А-95: 94,90 грн

  • ДП NANO Extro: 104,00 грн

  • Дизельное топливо NANO: 103,00 грн

  • Газ: 47,90 грн (+1 грн)

«Укрнафта»

  • Бензин 95 (Energy): 88,90 грн (−3 грн)

  • Бензин А-95: 88,90 грн

  • Бензин А-92: 86,90 грн

  • Дизельное топливо (Energy): 99,90 грн

  • Дизельное топливо: 97,90 грн

  • Газ: 43,40 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • Дизельное топливо upgDIESEL: 99,90 грн
  • Дизельное топливо EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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