Цены на топливо в Украине по состоянию на 19 октября 2026 года: стоимость бензина и дизельного топлива

По состоянию на 19 октября 2026 года несколько крупнейших сетей АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет 90,57 грн за литр, а дизельного топлива — 101,98 грн за литр.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днём в сети UPG дизельное топливо подорожало на 60 коп./л, ДП+ — на 60 коп./л, а автогаз — на 60 коп./л. В Socar ДП+ подорожал на 1 грн/л, а автогаз — на 1,50 грн/л. В сети KLO автогаз подорожал на 50 коп./л.

В то же время в «Окко», WOG, «Укрнафте» и «БРСМ-Нафте» цены на топливо остались без изменений. Стоимость бензина А-95 и других марок бензина во всех семи сетях также не изменилась.

На данный момент самое дорогое топливо предлагают сети «Окко», WOG и Socar, тогда как самые низкие цены традиционно сохраняются на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Ранее стало известно, сколько стоит бензин по состоянию на 17 октября.

По состоянию на 16 октября 2026 года несколько крупнейших сетей автозаправочных станций Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,55 грн за литр, а дизельного топлива — 100,84 грн.

По состоянию на 15 октября 2026 года несколько крупнейших сетей АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,34 грн за литр, а дизельного топлива — 99,86 грн за литр.

Читай нас в