Годовая инфляция в Токио в Японии без учета свежих продуктов в октябре 2026 года составила 2,6%, превысив целевой уровень Банка Японии в 2%. По данным Channel NewsAsia, показатель снизился по сравнению с 2,7% в сентябре.

Данные по потребительским ценам

Базовый индекс потребительских цен в Токио, который включает цены на топливо, но не учитывает свежие продукты, вырос на 2,6% в годовом выражении. Показатель соответствовал медианному прогнозу рынка, свидетельствуют правительственные данные.

Другой индекс, исключающий влияние изменчивых цен на свежие продукты и топливо, также вырос на 2,6% в октябре. В сентябре он повысился на 2,9%. Банк Японии внимательно следит за этим показателем как за более точным индикатором инфляционных тенденций.

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Ожидания по ставкам

Показатели Токио считаются опережающим индикатором общенациональной динамики цен. Они поддерживают позицию центрального банка, согласно которой устойчивый рост цен производителей должен привести к более широкому и быстрому повышению потребительских цен.

В прошлом месяце Банк Японии повысил свою ставку до максимума за 31 год. Глава центрального банка дал понять, что регулятор сосредоточен на недопущении превышения базовой инфляцией целевого уровня, что указывает на возможность дальнейшего повышения ставок.

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