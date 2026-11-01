Беженка из Демократической Республики Конго Мубалама Адель, живущая в лагере беженцев Какума в округе Туркана на севере Кении, развила швейный бизнес. По ее словам, предприятие напрямую трудоустроило около 28 человек из сообщества беженцев. Адель также открыла школу швейного дела, где сейчас обучаются более 27 студентов, сообщает Nation Kenya.

От одной машины к производству

Адель прибыла в Какуму в 2019 году и пыталась содержать десятерых детей в условиях ограниченных ресурсов и нехватки работы. В 2020 году, во время пандемии Covid-19, она стала одной из примерно 300 женщин-беженок, прошедших профессиональное обучение в техническом институте Don Bosco. В течение следующих двух лет она вместе с другими участниками программы шила защитные маски.

В 2023 году Адель накопила 50 тысяч шиллингов, приобрела швейную машину и арендовала небольшое помещение для мастерской. За шесть месяцев она наняла помощника, а затем увеличила количество оборудования с одной до 13 промышленных швейных машин. Ее компания Peace House Innovations Limited производит платья, мужскую одежду, школьную форму, постельное белье, шляпы, сумки для ноутбуков и подушки.

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Обучение и планы расширения

Предпринимательница продает товары преимущественно в Какуме и Найроби, а часть продукции экспортирует. Для поиска покупателей она вместе с мужем использует Instagram, Facebook и WhatsApp. Адель сообщила, что получила кредит на 1,4 млн шиллингов в местном банке, однако этих средств недостаточно для запланированного расширения, а ежемесячный платеж по кредиту составляет 100 тысяч шиллингов.

Среди проблем она назвала ограниченный рынок сбыта, низкую покупательную способность жителей лагеря, подорожание материалов и расходы на электроэнергию. По ее словам, швейный бизнес приносит не менее 70 тысяч шиллингов в месяц. Кроме того, Адель открыла компьютерный колледж для жителей лагеря, где 64 студента обучаются базовым цифровым навыкам.

Адель является бенефициаркой проекта Women’s Leadership, Access, Empowerment and Protection, который UN Women реализует в Какуме и поселении Калобейей при поддержке правительства Японии. По данным Международной финансовой корпорации, предпринимательством в лагере занимаются 7% женщин против 23% мужчин.

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