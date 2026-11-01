Предприниматели и работники в Манджимапе, на юге Западной Австралии, призвали отменить ограничения в программе рабочих туристических виз. По их мнению, сокращение числа продлений виз на второй и третий годы может лишить местные заведения и фермы необходимых работников, сообщает ABC News Australia.

Зависимость бизнеса от бэкпекеров

Владелец паба Пол Фаулер заявил, что более 70% его персонала составляют бэкпекеры. По его словам, заведение ежегодно меняет от 50 до 80 таких работников, а без них у него не будет рабочей силы. До объявления изменений Фаулер приобрёл ещё один паб в соседнем Пембертоне и планировал укомплектовать его бэкпекерами.

Манджимап, расположенный в 290 километрах к югу от Перта, является региональным центром туризма и сельского хозяйства. Федеральное решение замедлить рассмотрение визовых заявлений в августе критиковали фермерские и региональные сообщества. Премьер Западной Австралии Роджер Кук обращался к федеральному министру иммиграции Тони Берку с просьбой пересмотреть ограничения.

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Опасения работников

В Министерстве внутренних дел Австралии заявили, что сокращение должно обеспечить долгосрочную устойчивость программы. Ведомство также сообщило, что будет сотрудничать с отраслями, чтобы они могли получать необходимую рабочую силу.

Итальянец Роберто Спадотто приехал в Манджимап работать на ферме, где собирал авокадо и брокколи для выполнения визовых условий. После 88 дней такой работы и продления визы он начал управлять пабом Фаулера вместе со своей партнёршей Джулией Коломбо. Пара, проведшая в регионе около четырёх лет, планировала поселиться в Австралии.

Итальянка Валери Касто после работы в питомнике начала работать поваром. Она сказала, что предстоящие изменения отговаривают некоторых её знакомых от поездки в Австралию, поскольку несколько месяцев работы на ферме могут быть сложными, а продление визы не гарантировано. Фермер из Пембертона Гэвин Бут также рассказал, что французская работница, узнав о необходимости участвовать в лотерее на 5 тысяч мест для третьего года визы, покинула Австралию.

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