Металлургическая и электротехническая промышленность Германии может потерять еще 300 тысяч рабочих мест в течение ближайших двух-трех лет. Об этом предупредил глава объединения работодателей Gesamtmetall Оливер Цандер, сообщает Anadolu Agency.

Прогноз работодателей

По словам Цандера, за последние семь лет в этих отраслях уже сократили 350 тысяч рабочих мест. По его оценке, это ежегодно обходится экономике в 42 млрд евро добавленной стоимости.

Новые сокращения могут уменьшить число занятых примерно с 3,7 млн до 3,4 млн человек, а ежегодные потери добавленной стоимости могут достичь еще около 35 млрд евро. Цандер заявил, что это будет самый низкий уровень занятости в отрасли со времени объединения Германии в 1990 году.

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Давление на производителей и спор о зарплатах

Немецкие производители, по данным издания Bild, сталкиваются с конкуренцией со стороны более дешевой китайской продукции, высокими затратами на труд и энергию, бюрократией и пошлинами США. Профсоюз IG Metall также указал на ошибки менеджмента, в частности руководителей автомобильных компаний.

Предупреждение прозвучало на фоне спора об оплате труда. IG Metall требует повышения зарплат на 5%, а представители профсоюза призывают к предупредительным забастовкам. Профсоюз отклонил как недостаточное предложение работодателей повысить оплату на 1,8% до конца 2028 года. Цандер назвал ситуацию для многих компаний катастрофической и заявил, что требование профсоюза может поставить под угрозу дополнительные рабочие места.

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