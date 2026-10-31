В Пакистане Федеральное управление доходов (FBR) обязало всех зарегистрированных производителей шин до 30 ноября установить системы электронного мониторинга производства. Они должны фиксировать выпуск продукции в режиме реального времени и передавать данные налоговым органам, сообщает Dawn.

Соответствующее требование FBR издало в пятницу посредством Общего приказа по налогу с продаж №32 за 2026 год. Электронный мониторинг является частью плана ведомства по сокращению разрыва между поступлениями налога с продаж и его потенциальным объемом, который FBR оценивает в 3,7 трлн пакистанских рупий.

Контроль производства

Производители должны установить определенное оборудование и программное обеспечение на каждом вулканизационном прессе, отводном конвейере или финишной линии. Система будет считать каждую вулканизированную шину, отличать фактическое производство от холостых циклов, технического обслуживания и циклов прогрева, а также выявлять невулканизированные шины.

На основании утвержденных данных о складских единицах система также будет идентифицировать продукцию по диаметру, ширине, дизайну или рисунку протектора и весу. FBR уполномочило компанию ISSM Labelling Solutions (Pvt) Ltd предоставлять решения для электронного мониторинга в шинной промышленности.

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Поставщик должен обеспечить защищенную передачу данных в центральную систему контроля FBR, а также фиксировать непредвиденные остановки, отказы оборудования, вмешательство в работу системы, перебои и попытки обойти средства мониторинга. Система будет вести журналы аудита, формировать производственные отчеты и аналитические данные для сверки и применения законодательства о налоге с продаж.

Первые девять компаний

FBR первоначально определило девять предприятий для внедрения системы: Ghandhara Tyre and Rubber Company Ltd, Service Long March Tyres Ltd, Service Tyres (Private) Ltd, Panther Tyres Ltd, Diamond Tyres Ltd, Service Industries Ltd, Ghauri Tyre and Tube (Pvt) Ltd, Crown Tyres Ltd и United Rubber (Pvt) Ltd. В то же время ведомство подчеркнуло, что перечень не является исчерпывающим и требование распространяется на всех зарегистрированных производителей шин.

Производителям запрещено вывозить шины со своих производственных площадок без прохождения предусмотренного электронного мониторинга. Они также должны обеспечить ИТ-инфраструктуру, связь, электроснабжение, доступ к оборудованию и уплачивать установленные сборы. Руководители подразделений внутренних доходов должны назначить ответственных лиц для координации установки системы и отчетности о ходе ее внедрения.

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