В ЮАР парк водно-болотных угодий иСимангалисо начал процедуру привлечения частного партнера к реконструкции, управлению и эксплуатации курорта Кейп-Видал. Срок проекта составит 50 лет: до четырех лет отведут на развитие объекта, еще 46 лет — на его работу, сообщает TimesLIVE.

Курорт расположен в восточной части парка иСимангалисо, недалеко от города Сент-Люсия. Администрация парка планирует привлечь частный капитал для модернизации объекта и превращения его в туристический комплекс уровня трех-четырех звезд. В тендерной документации указано, что проект соответствует стратегии коммерциализации парка, направленной на более эффективное использование активов и увеличение доходов.

Частные партнеры для природоохранных объектов

Власти ЮАР все чаще привлекают бизнес к управлению государственными активами, которые не считают основными для своей деятельности. По данным издания, на обслуживание государственного долга из бюджета ежедневно расходуют около 1,2 млрд рандов.

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Ранее Ezemvelo KZN Wildlife, управляющая более чем 800 тысячами гектаров земель в провинции Квазулу-Натал и более чем 90 природоохранными территориями, также начала искать партнера из частного сектора. Организация объяснила пересмотр подхода финансовыми и операционными трудностями в содержании обширной природоохранной территории.

Концессия для заповедника и зернохранилищ

В провинции Гаутенг департамент окружающей среды предложил бизнесу концессию на развитие, управление и эксплуатацию природного заповедника Сейкербосранд площадью около 18 тысяч гектаров. Государство сохранит право собственности на землю и активы, а частный оператор должен будет платить ежемесячную арендную плату не менее 80 тысяч рандов. Срок концессии может составить не менее 25 лет.

Отдельно власти провинции Норт-Уэст ищут частных партнеров для управления тремя государственными зернохранилищами — Спрингбокпан, Краайпан и Врейхоф — в течение 25 лет. Их совокупная вместимость составляет 180 тысяч тонн зерна. В департаменте сельского хозяйства и развития сельских районов заявили, что стремятся привлечь инвестора для восстановления, развития и устойчивого управления этими объектами.

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