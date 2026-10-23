В Жешуве, Польша, компания Pratt & Whitney Polska начала строительство нового завода стоимостью 100 млн долларов. На предприятии будут производить высокотехнологичные компоненты авиационных двигателей для гражданской и военной авиации, сообщает RMF24.

Диски турбин для авиации

Строительство началось на территории кампуса компании в Жешуве. В производственном цехе площадью 9 тыс. квадратных метров будут изготавливать передовые элементы авиадвигателей. Завершить строительство и полностью запустить объект планируют в течение 24 месяцев.

На новом предприятии должны работать 120 человек. Оно будет специализироваться на передовом производстве и обработке материалов. В Жешуве будут выпускать диски турбин — компоненты, работающие при высоких температурах, больших скоростях и значительных нагрузках.

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Глава Pratt & Whitney Polska Пётр Овсицкий назвал диски турбин одними из наиболее технологически сложных и нагруженных элементов авиационных двигателей. Компоненты из Жешува, в частности, будут использоваться в двигателях GTF для самолетов Airbus A320 и Airbus A220. Детали также должны применяться в двигателях истребителей F-35.

Увеличение мощностей RTX

Инвестиция в Жешуве реализуется параллельно с проектом компании в Колумбусе в США, стоимость которого оценивают в 200 млн долларов. По словам Овсицкого, оба проекта позволят группе RTX увеличить глобальные производственные мощности по выпуску критически важных компонентов примерно на 30%.

Выбор Жешува связывают с опытом местных работников, сформированным доверием и промышленной базой авиационного кластера «Авиационная долина». По оценке компании, инвестиция может создать дополнительные рабочие места у местных кооперантов. RTX работает в Польше 50 лет, имеет в стране почти 10 тыс. сотрудников, около 4,5 тыс. из которых заняты в Жешуве.

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