В Саудовской Аравии Генеральная организация социального страхования (GOSI) предоставила предприятиям, прекратившим деятельность и покинувшим саудовский рынок, возможность претендовать на списание 100% непогашенной задолженности по социальному страхованию. Для этого они должны соответствовать утвержденным требованиям, сообщает Asharq Al-Awsat.

Инициатива должна помочь таким компаниям урегулировать накопленные финансовые обязательства, закрыть незавершенные дела и завершить предусмотренные правилами процедуры прекращения деятельности. По данным издания, GOSI уведомила компании и предприятия об изменениях в услугах для бизнеса, к которым относится и механизм списания задолженности.

Урегулирование обязательств

По оценке GOSI, подход должен способствовать урегулированию финансовых и административных обязательств бизнесов, которые уже не работают на рынке. Он также может снизить нагрузку на их владельцев, позволить им привести в порядок финансовые дела и не оставлять старые обязательства препятствием для возможного возвращения к коммерческой деятельности — в соответствии с действующими правилами.

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Изменения являются частью более широкого пакета обновлений сервисов GOSI для работодателей и бизнеса. Их внедряют с учетом предложений, полученных во время встреч должностных лиц с представителями деловых кругов при участии торговых палат.

Цифровые услуги и платежи

Организация также обновляет услуги по регистрации предприятий, прекращению их деятельности и ведению данных о собственности. Заявленная цель изменений — устранить повторяющиеся технические проблемы, улучшить цифровые сервисы и ускорить обработку операций.

Через приложение GOSI Business работодатели могут оплачивать суммы свыше 30 тыс. саудовских риялов, или около 8 тыс. долларов, несколькими платежами. Обновления также предусматривают разъяснение причин отказов по заявлениям о производственных травмах и операциям, связанным с участниками системы. Через GOSI Business и Tawakkalna пользователей будут информировать о получении, одобрении, возврате или отклонении заявлений.

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