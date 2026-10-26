В Сингапуре заведение перанаканской кухни Kokoyo Nyonya Delights прекратит работу 2 ноября 2026 года. Последняя точка бренда работает в фудкорте на четвёртом этаже торгового центра Hougang Mall.

Убытки и падение продаж

Как сообщает Channel NewsAsia, 25-летний совладелец Эрнест Анг оценил накопленные с февраля убытки примерно в S$50 тысяч. По его словам, продажи заведения сократились примерно вдвое, а с сентября вести бизнес стало особенно сложно.

Анг объяснил уменьшение посещаемости фудкорта реконструкцией торгового центра и появлением новых заведений общественного питания на других этажах. Ежемесячная аренда помещения составляет S$11 тысяч, поэтому падение продаж затруднило выход на безубыточность.

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Kokoyo открылся как отдельное заведение в районе Серангун-Сентрал в 2024 году, позднее переехал в Jelita Mall, а в феврале 2026 года — в Hougang Mall. В меню были, в частности, blue pea nasi lemak, аям буах келуак и говяжий ренданг. Рецептам Эрнеста Анга научила его бабушка, в честь которой он создал бренд.

Новый формат в том же помещении

Эрнест Анг и его 29-летний брат Ирвин, который также является совладельцем, планируют после закрытия Kokoyo запустить в том же помещении The Porridge Stall. Новое заведение будет предлагать кашу с морепродуктами в кантонском стиле на бульоне из куриных и свиных костей.

Братья решили изменить концепцию, поскольку считают кашу более массовым блюдом, чем перанаканская кухня. По словам Эрнеста Анга, в торговом центре работают четыре продавца наси-лемака, включая Kokoyo, но отдельной точки с кашами нет. Дата открытия The Porridge Stall ещё не определена; действующий договор аренды действует до февраля 2027 года.

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