В Сингапуре киоск New Horse Noodles в фуд-центре Chinatown Complex Food Centre не закроется, как планировалось ранее. Один из основателей заведения, 29-летний Скотт Ли, решил продолжить дело самостоятельно, тогда как его 31-летний брат Трой Ли уходит с ежедневной работы в заведении и переходит в разработку программного обеспечения, сообщает Channel NewsAsia.

Братья, продающие приготовленные вручную хака йонг тау фу и сухую лапшу в малайзийском стиле, ранее объявили о намерении закрыть киоск 25 октября — всего через пять месяцев после открытия. Тогда Скотт Ли объяснял это решение тем, что образ жизни владельцев заведения не соответствовал их ожиданиям.

Отзывы клиентов изменили решение

После сообщений о возможном закрытии в киоск начали приходить как постоянные посетители, так и новые клиенты. Они убеждали братьев не прекращать работу, предлагали советы по маркетингу и оптимизации процессов, а также помощь в поиске помещения с более выгодной арендой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Скотт Ли отметил, что ежедневные продажи после объявления о закрытии выросли максимум на 20 порций, а часть новых гостей вернулась. В то же время, по его словам, решение продолжить работу не стало следствием только этого роста: он считает, что потенциал New Horse Noodles еще не исчерпан.

Новый формат работы

Заведение уже окупило первоначальные инвестиции в размере 20 тысяч сингапурских долларов и является прибыльным, хотя Скотт Ли не раскрыл размер ежемесячной прибыли из-за ее колебаний. Ранее братья работали около 70 часов в неделю, однако более эффективные процессы позволили улучшить ситуацию.

Скотт Ли нанял работника, который фарширует ингредиенты для йонг тау фу, варит лапшу и убирает. Сам Ли по-прежнему будет готовить соусы и мариновать мясо. Теперь киоск будет работать шесть дней в неделю — с субботы по четверг, с 09:00 до 14:00. Каждую пятницу Скотт Ли будет заниматься подготовкой и совершенствованием рецептов.

Читай нас в