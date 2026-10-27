В США количество заявок на магистерские программы по бизнесу в 2026 году сократилось на 25% — это самое большое падение почти за десятилетие. Такие данные обнародовал Graduate Management Admission Council, сообщает Fortune. Спад прервал два года роста количества заявок.

Экономическая неопределенность влияет на выбор абитуриентов

Изменения в экономике, в частности опасения рецессии, сокращения персонала и изменения на рынке труда, сказались на количестве заявок в 90% опрошенных бизнес-программ. О значительном или умеренном влиянии этого фактора заявили 73% респондентов — это самый высокий показатель среди проанализированных причин.

На спрос также влияют изменения в визовой политике и геополитическая напряженность. По оценке Fortune, экономическая неопределенность заставляет потенциальных студентов тщательнее оценивать расходы на получение еще одного диплома.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спрос на MBA также снижается

Две трети очных программ MBA в мире сообщили о сокращении количества заявок, а в целом их число уменьшилось на 13% в годовом выражении. В то же время в наиболее избирательных программах, где принимают менее 40% кандидатов, спад составил 9%. В программах с уровнем приема кандидатов выше 85% количество заявок упало на 21%.

В семи ведущих бизнес-школах США, известных как M7, около 90% выпускников 2025 года, искавших работу, получили предложения о трудоустройстве. Медианная базовая зарплата тех, кто принял предложение, в каждой из этих школ составляла не менее 175 тыс. долларов. В то же время стоимость обучения на ведущих программах MBA в некоторых случаях превышает 300 тыс. долларов.

Согласно летнему опросу GMAC среди работодателей, треть из них заявила, что заменяет вакансии начального уровня искусственным интеллектом. Более половины из примерно 600 участников опроса нанимают сотрудников для компаний из списков Fortune 100 или Fortune 500.

Читай нас в