В Соединенных Штатах прекратил работу United Fidelity Bank, основанный в 1914 году со штаб-квартирой в штате Индиана. Это стало крупнейшим банкротством американского банка за последние два года.

Регулятор пришел к выводу, что банк с высокой вероятностью не сможет выполнять свои финансовые обязательства. Временным управляющим учреждения назначили FDIC. Активы и депозиты United Fidelity Bank передали другому американскому банку — First Citizens, который согласился их принять.

По состоянию на конец сентября активы United Fidelity Bank составляли около 5,9 млрд долларов, а объем депозитов достиг 5,4 млрд долларов.

По оценке FDIC, закрытие банка обойдется Фонду страхования депозитов примерно в 1,83 млрд долларов.

Последний раз банкротство подобного масштаба в США фиксировалось в апреле 2024 года, когда прекратил работу Republic First Bank.

Клиентам United Fidelity Bank рекомендовали пока пользоваться привычными отделениями. Об изменениях в обслуживании их сообщат после завершения интеграции банковских систем.

О закрытии учреждения в пятницу, 27 ноября, объявила Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC), сообщает Bloomberg.

Ранее серия LIV Golf начала процедуру банкротства в суде штата Нью-Джерси, США, и намерена ликвидировать бизнес вместо запуска нового сезона LIV 2.0.

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