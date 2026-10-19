Соглашение о свободной торговле между Новой Зеландией и Индией вступило в силу. Как сообщает RNZ, от пошлин уже освобождены 57% новозеландского экспорта в Индию, в частности баранина, шерсть, уголь и большая часть продукции лесного хозяйства.

Дальнейшее снижение тарифов

Министр торговли и инвестиций Новой Зеландии Тодд Макклей заявил, что со временем доля беспошлинного экспорта вырастет до 82%. Следующий этап сокращения тарифов запланирован на 1 января 2027 года.

По словам Макклея, переговоры о всеобъемлющем торговом соглашении начались в марте 2025 года и завершились за девять месяцев. Министр назвал это рекордным сроком для Индии в переговорах по комплексному торговому соглашению.

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Доступ для виноделов

Макклей отметил, что одними из главных бенефициаров договоренностей должны стать новозеландские виноделы. Ранее их доступ на индийский рынок ограничивали пошлины на уровне 150%. По его словам, в течение десяти лет ставки должны снизиться до 25% или 50%, а новозеландская сторона также получит лучший доступ, согласованный Европейским союзом.

Министр заявил, что соглашение поможет новозеландским экспортерам диверсифицировать поставки и будет способствовать достижению цели удвоить стоимость экспорта в течение десяти лет.

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