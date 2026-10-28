В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 404,5 млн долларов США в рамках реализации проекта Всемирного банка «Трансформация здравоохранения посредством реформ и инвестиций в эффективность» (THRIVE).

Об этом 28 октября сообщили премьер-министр Сергей Корецкий и Министерство финансов Украины. Общий объем привлеченного финансирования по этой программе уже достиг $701,7 млн.

Финансовый пакет состоит из $304,5 млн льготной поддержки от правительства Японии (через Целевой фонд ADVANCE Ukraine) и $100 млн кредита от Международной ассоциации развития (в рамках программы SPUR). Выплата средств состоялась по механизму «Program-for-Results» после выполнения Украиной ряда показателей реформы, в частности расширения программы «Доступные лекарства» для больных гипертонией, увеличения доли выплат по диагностически связанным группам (ДСГ), оптимизации сети больниц и оснащения медучреждений солнечными электростанциями. Исполнителем проекта выступает Министерство здравоохранения Украины.

Источник: УНН.

В Брюсселе, Бельгия, Европейский Союз готовится убеждать Канаду и Великобританию увеличить поддержку Украины, чтобы сократить прогнозируемый дефицит её финансирования в 70 млрд евро в 2027 году.

МВФ оценил дефицит финансирования Украины до 2029 года. Украина, по предварительной оценке Международного валютного фонда, может столкнуться с дефицитом внешнего финансирования на общую сумму около $54 млрд.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления на министерском круглом столе в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка заявил, что потребность страны во внешнем бюджетном финансировании только на 2027 год составляет более 52 млрд долларов.

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