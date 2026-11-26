Премьер-министр Украины Сергей Корецкий предложил Канаде внести средства в Фонд страхования военных рисков, запуск которого запланирован на январь 2027 года.

По словам премьера, Украина также рассчитывает на увеличение пакета льготных кредитов Экспортного агентства Канады (EDC) и открытие доступа к государственному учреждению финансирования развития FinDev Canada, которое инвестирует в частный бизнес.

Для наращивания товарооборота между странами Сергей Корецкий предложил наладить регулярный министерский экономический диалог и призвал Канаду присоединиться к «Промышленному Рамштайну». Среди приоритетных направлений сотрудничества он выделил энергетику, оборонную сферу и критически важные минералы, подчеркнув, что военные риски остаются главным барьером для инвесторов, а страхование и доступное финансирование станут инструментами для развития канадских бизнес-проектов в Украине.

Источник: сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого в Telegram по итогам онлайн-выступления на пятой бизнес-конференции Rebuild Ukraine в Торонто.

Палата общин Канады одобрила выделение 764 млн канадских долларов (около 587 млн долларов США) на военную помощь Украине. Также было одобрено выделение финансовой помощи и средств на гуманитарное разминирование.

Кроме того, в Канаде пообещали выделить 100 млн долларов на датскую модель поддержки производства дронов украинской оборонной промышленностью.

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