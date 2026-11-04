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Новости Бизнес

Украинские облигации выросли в цене после поражения республиканцев на выборах в США — Bloomberg

UA NEWS 04 Ноября 2026 21:41
Украинские облигации выросли в цене после поражения республиканцев на выборах в США — Bloomberg

Цена украинских долларовых облигаций со ставкой 4,5 % и погашением в 2034 году выросла более чем на один цент и превысила 63 цента за доллар номинала, что сделало украинские ценные бумаги одними из лидеров роста на рынках развивающихся стран. 

Инвесторы связывают положительную динамику с поражением Республиканской партии Дональда Трампа и ожидают, что переход Конгресса под контроль Демократической партии поможет укрепить оборонную поддержку Украины, предотвратить перебои в обмене разведывательными данными и сохранить доступ к системе Starshield. 

Результаты выборов также могут ограничить возможность оказания давления на украинское руководство в ходе предстоящих мирных переговоров в Брюсселе и Абу-Даби.

Источник: Bloomberg.

На фоне промежуточных выборов в США цена нефти Brent снизилась на 8,47% — до 94,83 доллара за баррель, а американская West Texas Intermediate потеряла 7,5% и торговалась по 88,88 доллара.

В США фьючерсы на фондовые индексы и азиатские биржи снизились после появления первых результатов промежуточных выборов, которые указывали на вероятный значительный успех Демократической партии.

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