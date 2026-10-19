Украинский бизнес обязали оборудовать укрытия или безопасные зоны до 4 декабря

До 4 декабря 2026 года завершается трёхмесячный переходный период, введённый постановлением Кабинета Министров № 1092, согласно которому компании, не имеющие собственных бомбоубежищ, должны обеспечить защиту сотрудников и посетителей.

Для продолжения работы в обычном режиме при желтом уровне угрозы предприятия должны обустроить защитные сооружения, укрытия или специальные «безопасные зоны» внутри зданий, защищающие от побочного воздействия средств поражения и взрывной волны.

Кроме того, работодатели обязаны разместить на входах или фасадах информационные таблички о наличии или отсутствии укрытий, установить четкий алгоритм действий во время тревоги и обеспечить надлежащее оповещение людей об угрозе.

Источник: Министерство экономики Украины.

Напомним, на пассажирских станциях Киевской области начали установку модульных укрытий для защиты пассажиров и персонала.

Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать столичные власти принять неотложные меры по установке мобильных укрытий в общественных местах. Речь идет, в частности, об остановках общественного транспорта, парках и скверах.

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