Украинским фермерским хозяйствам грозит волна банкротств уже весной 2027 года из-за сокращения экспорта зерна, роста производственных затрат и исчерпания финансовых резервов на фоне войны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, в текущем сезоне экспорт украинских зерновых упал примерно на треть, что привело к накоплению нереализованной продукции на складах и давлению на внутренние закупочные цены. В то же время финансовый запас прочности агропроизводителей почти исчерпан, а доступ к банковскому кредитованию остается ограниченным из-за военных рисков.

Дополнительное давление на сектор оказывают подорожание топлива и минеральных удобрений, а также участившиеся российские удары по предприятиям переработки и логистической инфраструктуре. Сочетание падения доходов и роста расходов может затруднить проведение весенней посевной кампании 2027 года для части хозяйств, хотя пока речь идет о потенциальном риске, а не о зафиксированной массовой остановке работы предприятий.

Источник: Bloomberg.

По состоянию на 1 октября украинские аграрии располагали около $2 млрд собственных средств. По прогнозу министра агрополитики Тараса Высоцкого, к 1 января 2027 года свободных средств на счетах уже не останется.

Украинские агрокомпании всё чаще рассматривали возможность отложить уборку части урожая кукурузы до весны 2027 года. Среди причин — низкие закупочные цены, высокие затраты на сушку зерна и нестабильная работа экспортных каналов.

Читай нас в