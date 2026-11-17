«Укрзализныця» выставила на электронные аукционы в системе Prozorro.Продажи первые объекты непрофильной и избыточной недвижимости. В частности, на торги выставлено имущество «Адабасского карьера» в Кировоградской области и ряд других объектов в разных регионах страны.

О начале масштабной продажи непрофильных активов компания объявила еще в сентябре во время встречи с представителями рынка недвижимости, где потенциальным покупателям были представлены 25 объектов. После проявления интереса со стороны рынка специалисты провели независимую оценку стоимости имущества и полностью подготовили лоты к продаже.

В целом в рамках программы оптимизации расходов на аукционы будут выставлены административные и служебные здания, складские и производственные помещения, торговые объекты, заведения общественного питания, а также спортивно-оздоровительные комплексы. Они расположены во Львовской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Участие в аукционах могут принять инвесторы, девелоперы и представители бизнеса.

В «Укрзализныцте» отмечают, что часть этого имущества годами не использовалась в операционной деятельности, однако компания продолжала тратить средства на его содержание. Продажа избыточной недвижимости позволит сократить эти расходы и привлечь дополнительные средства, а новые владельцы смогут дать этим объектам вторую жизнь.

Об этом Укрзализныця сообщает в Telegram.

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