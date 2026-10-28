Unilever ожидает, что темпы повышения цен ускорятся в четвертом квартале 2026 года и в течение 2027 года из-за роста расходов, связанных с войной США и Израиля с Ираном, сообщает Cyprus Mail.

Генеральный директор Unilever Фернандо Фернандес заявил, что средний уровень цен в 2027 году будет выше, чем в 2026-м. По его словам, компания ускоряет пересмотр цен, поскольку имеет больше ясности относительно ситуации с расходами, но стремится сохранить баланс между объемами продаж и ценообразованием.

Квартальные результаты

В третьем квартале базовые продажи Unilever выросли на 5,2%, превысив консенсус-прогноз аналитиков в 4,8%. Объемы продаж увеличились на 2,9%, а цены — на 2,3%.

Компания сохранила прогноз по продажам и рентабельности на 2026 год и ожидает роста базовых продаж примерно на 5% во втором полугодии. Unilever также прогнозирует рост объемов продаж по итогам года как минимум на 3%, тогда как ранее ожидала роста примерно на 3%.

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По данным издания, Unilever уже смогла в этом году переложить часть роста стоимости сырья на покупателей без ущерба для объемов продаж. В то же время в третьем квартале рост объемов был медленнее, чем во втором, в частности из-за продовольственного направления.

Реакция других производителей

О риске дальнейшего повышения цен в 2027 году также сообщали Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestle и Reckitt. Procter & Gamble, в частности, предупредила, что рост расходов на сырье, энергию и перевозки может повлиять на ее годовую прибыль.

Акции Unilever в среду упали на 3,4%. Компания продолжает переориентацию на сегменты красоты и личного ухода: Фернандес ранее договорился о выделении продовольственного бизнеса Unilever и его объединении с американским производителем специй McCormick.

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