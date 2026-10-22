Правительство одобрило законопроект о новых правилах налогообложения импорта электроэнергии

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект об изменении правил налогообложения операций с электроэнергией в рамках подготовки к объединению украинского и европейского энергетических рынков.

Документ предусматривает освобождение импорта электроэнергии от НДС, введение принципа обратного начисления налога для налогооблагаемых дилеров и установление ставки акциза на уровне 2,8 евро за МВт·ч. Основные изменения должны вступить в силу с 1 января 2029 года в рамках гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС и выполнения условий для получения макрофинансовой помощи.

Источник: Министерство финансов Украины.

В августе 2026 года Украина экспортировала почти вдвое больше электроэнергии, чем импортировала. По данным Energy Map, экспорт за месяц вырос на 63,8% по сравнению с июлем и достиг 380,9 тыс. МВт·ч.

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