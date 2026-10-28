28 октября 2026 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 16013, направленный на усиление мер по противодействию финансовому мошенничеству. Документ предусматривает уголовную ответственность за использование банковских счетов и платежных инструментов в незаконных схемах.

Законодательные изменения касаются так называемых «дропов» — людей, которые передают свои банковские счета или платежные карты другим лицам для проведения незаконных финансовых операций.

За такие действия предусмотрен штраф от 5 100 до 17 000 гривен.

Отдельную ответственность установили для «дроповодов» — лиц, организующих незаконное получение, приобретение, хранение, передачу или сбыт чужих платежных инструментов.

Им грозит штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до четырёх лет.

Если такие действия совершаются повторно или организованной группой, наказание может составить до шести лет лишения свободы.

Цель законодательных изменений — усилить противодействие финансовому мошенничеству и привлекать к ответственности не только организаторов незаконных схем, но и лиц, чьи банковские счета и карты используются для проведения подозрительных операций.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №15262, который предусматривает сохранение повышенной ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году. Документ был принят в первом чтении.

Из Норвегии в Украину экстрадировали бывшего сотрудника банка из Тернопольской области, которого подозревают в присвоении средств клиентов финансового учреждения на сумму около миллиона гривен. Мужчину объявили в международный розыск.

Читай нас в