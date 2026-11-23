По состоянию на 23 ноября 2026 года несколько крупных сетей автозаправочных станций вновь снизили цены на топливо. Средняя цена бензина А-95 составляет 84,84 грн за литр, а дизельного топлива — 99,64 грн.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с 22 ноября в сети UPG обычный и премиальный дизель подешевели на 1 грн/л. В сети «Окко» автогаз подешевел на 2 грн/л, а остальные виды топлива — на 1 грн/л.

В WOG бензин А-95, А-95+, премиальный дизель и А-100 подешевели на 1 грн/л. В сети «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на несколько копеек за литр, тогда как бензин А-95 и дизельное топливо подешевели на несколько копеек.

В KLO бензин А-95, А-92 и А-100 подешевели на 2 грн/л. Обычный и премиальный дизель подешевели на 3 грн/л. В «Укрнафте» бензин А-92 и дизельное топливо подешевели на 2 грн/л, а бензин А-95 — на 3 грн/л.

Самая низкая цена на бензин А-95 среди сетей зафиксирована в «Укрнафте» — 79,90 грн/л. Дороже всего этот вид топлива стоит в Socar — 89,90 грн/л. Самый дешевый дизель среди актуальных предложений продается в «Укрнафте» – 98,90 грн/л. Самая высокая цена на обычный дизель – в Socar, 104 грн/л.

Автогаз самый дорогой в Socar – 64,90 грн/л. Самое низкое значение в таблице – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

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