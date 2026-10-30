В США финансовые, физические и политические ограничения для развития искусственного интеллекта могут помочь продлить инвестиционный бум в этой сфере, считает ветеран Уолл-стрит Эд Ярдени. Об этом говорится в материале Fortune на фоне падения технологических акций и сомнений инвесторов в том, оправдают ли доходы от ИИ масштабные расходы компаний.

Более дорогое финансирование и дефицит электроэнергии

Ярдени отметил, что инвесторы все чаще ставят под сомнение достаточность капитала для финансирования спроса со стороны крупнейших облачных компаний, а также способность доходов от ИИ оправдать значительные капитальные расходы. Всего за неделю SpaceX, по словам Илона Маска, закрыла долговое финансирование на 40 млрд долларов, Meta объявила о планах привлечь 95 млрд долларов через выпуск акций, а Microsoft привлекла 25 млрд долларов в рамках продажи облигаций.

Строительство дата-центров также сдерживается нехваткой электроэнергии и ограниченными возможностями электросетей. Отдельным фактором Ярдени назвал политическое сопротивление появлению новых дата-центров. По его мнению, усиление этих ограничений может вызвать дальнейшее падение акций, поскольку ИИ стал важным фактором корпоративной прибыли и роста ВВП.

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Меньше риска чрезмерных инвестиций

В то же время Ярдени считает такие ограничения полезными для долгосрочной устойчивости бума. По его мнению, более сложный доступ к капиталу может способствовать более эффективному распределению средств и снизить риск чрезмерного инвестирования. Он ожидает, что крупнейшие технологические компании сохранят возможность финансировать расходы благодаря сильным балансам.

Согласно приведенным в материале прогнозам, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft и Oracle могут инвестировать почти 800 млрд долларов в этом году и около 1 трлн долларов ежегодно в 2027–2030 годах. В то же время компании в сфере ИИ с более слабыми балансами, в частности так называемые облачные ИИ-компании neoclouds, уже столкнулись с ростом стоимости заимствований и могут сократить расходы.

Экономисты Oxford Economics также допускают положительный эффект от более медленного развертывания инфраструктуры ИИ. По их мнению, меньший спрос на чипы и другие технологические компоненты может ослабить инфляционное давление к концу десятилетия и снизить давление на долгосрочные процентные ставки.

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