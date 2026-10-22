В Брюсселе правозащитная организация Movement for an Open Web, среди членов которой есть цифровые издатели и рекламодатели, обратилась в Европейскую комиссию и Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA). Она просит временно приостановить новые коммерческие условия Meta Platforms, которые должны вступить в силу 30 октября.

Жалоба регуляторам

Как сообщает Channel NewsAsia, Movement for an Open Web подала жалобы в Еврокомиссию и CMA и попросила применить временные меры. Организация считает, что новые положения могут предоставить Meta неограниченное право использовать цифровой контент компаний для сервисов на основе искусственного интеллекта.

Соучредитель Movement for an Open Web Тим Коуэн заявил, что у многих компаний фактически нет альтернативы сервисам Meta. По его словам, условия могут вынудить бизнес отказаться от прав на цифровой контент без возможности отказа. Он также предположил, что Meta сможет собирать данные почти со всех веб-сайтов для ИИ-сервисов, которые будут конкурировать с владельцами контента.

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Позиции Meta и CMA

Meta не согласилась с жалобой. Представитель компании заявил, что объединенные ею условия, касающиеся веб-сканирования, относятся только к рекламным и бизнес-продуктам и не меняют подход Meta к использованию веб-сканеров. По его словам, владельцы контента по-прежнему могут указывать свои настройки через файл robots.txt, а обновления не предоставляют Meta новых прав, которые имели бы преимущество над такими настройками.

В CMA сообщили, что в среду встречались с Meta, чтобы получить больше сведений о новых коммерческих условиях. Регулятор назвал это важным вопросом и отметил, что ведет с компанией срочные обсуждения перед принятием дальнейших решений. Еврокомиссия не ответила на запрос о комментарии. Ранее аналогичные претензии высказывали Европейский совет издателей, а также немецкие ассоциации BDZV и MVFP.

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