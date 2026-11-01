Винодельни австралийской долины Хантер всё чаще закупают виноград в более прохладном регионе Ориндж из-за изменения климата и растущего спроса на более лёгкие стили вина. Об этом сообщает ABC News Australia.

Росс и Дерис Макдональды, которые на протяжении двух десятилетий производили органическое вино в долине Хантер, в начале 2020 года переехали в Ориндж в регионе Сентрал-Уэст штата Новый Южный Уэльс. Владелец Macquariedale Organic Wines Росс Макдональд заявил, что в Ориндже теперь можно успешно выращивать шираз и каберне.

Виноград из более прохладных районов

Ориндж считают винодельческим регионом с прохладным климатом, поскольку его виноградники расположены на высоте от 600 до 1390 метров над уровнем моря. В регионе насчитывается более 80 виноградников площадью около 1100 гектаров. Часть выращенного там винограда уже используют для производства вин в долине Хантер.

По словам Макдональда, лёгкие стили вина сложно производить в более жарких регионах. Он оценил, что примерно половина винограда, перерабатываемого винодельнями долины Хантер, сейчас выращивается за её пределами. Виноград также поступает из региона Хиллтопс, окрестностей Янга и районов по другую сторону Снежных гор.

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Генеральный директор Ассоциации вина и туризма долины Хантер Дженни Карран отметила, что доступ к винограду из других регионов может повысить устойчивость виноделен в случае сокращения местного урожая. По её словам, производители сталкиваются с большей изменчивостью погоды, в том числе с более интенсивными осадками, более длительными периодами жары и изменениями сезонных условий.

Маркировка и спрос на пино нуар

Правила Wine Australia предусматривают, что для указания региона на этикетке не менее 85% винограда должно происходить именно из него. В то же время точка продаж при винодельне в долине Хантер может продавать вино, изготовленное преимущественно из винограда из Оринджа, если на этикетке оно не обозначено как вино из Hunter Valley.

Винная ассоциация Нового Южного Уэльса сообщила об общем сокращении потребления вина из-за изменений образа жизни, ситуации на экспортных рынках, давления стоимости жизни и изменения вкусов покупателей. Исполнительный директор ассоциации Мэттью Джессоп заявил, что спрос смещается от насыщенных красных вин к пино нуар и белым винам, в том числе шардоне.

Согласно последнему отчёту Wine Australia об урожае, в этом году в Ориндже переработали 343 тонны пино нуар стоимостью около 730 тысяч долларов. В долине Хантер этот показатель составил 69 тонн стоимостью примерно 71 тысячу долларов.

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