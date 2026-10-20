SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, в третьем квартале увеличила выручку на 161% — до $14,58 млрд. Это превысило средний прогноз аналитиков в $12,72 млрд, свидетельствуют данные Reuters, опубликованные Channel NewsAsia.

Чистая прибыль компании за три месяца, завершившиеся 30 сентября, составила $4,4 млрд. Аналитики ожидали прибыль в $1,57 млрд. В предыдущем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток в $541 млн при выручке $7,81 млрд.

Доходы от вычислительных мощностей

Основными источниками доходов SpaceX остаются Starlink и более широкий бизнес по предоставлению услуг связи. В то же время компания зарабатывает на искусственном интеллекте преимущественно благодаря аренде мощностей дата-центров разработчикам, в частности Anthropic, Google и Reflection AI.

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Направление ИИ также включает Grok, социальную платформу X и быстро расширяющиеся дата-центры. Это крупнейшая сфера инвестиций компании. Операционные убытки этого направления были значительными, а SpaceX предупреждала о необходимости долгосрочных инвестиций, прежде чем оно сможет стабильно генерировать прибыль.

Starlink и Starship

Подразделение спутникового интернета Starlink продолжает наращивать число абонентов благодаря дополнительным запускам спутников и развитию услуг для потребителей, бизнеса, авиации, морского транспорта и государственных структур. Компания также инвестирует в покрытие, пропускную способность сети и услуги прямой спутниковой связи с устройствами.

Ракета Starship еще не введена в коммерческую эксплуатацию. В SpaceX ожидают, что она позволит выводить на орбиту спутники Starlink с большей пропускной способностью и инфраструктуру для орбитальных ИИ-вычислений. В прошлом месяце во время первого орбитального испытательного полета Starship компания развернула несколько спутников Starlink, однако полет завершился раньше, чем ожидалось, из-за проблемы с двигателем.

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