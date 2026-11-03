Экономика Гонконга, Китай, в третьем квартале 2026 года выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, свидетельствуют предварительные официальные оценки. Это был 15-й квартал подряд роста экономики города. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Показатель превысил ожидания

Результат превысил средний прогноз десяти экономистов, опрошенных Reuters. По оценке участников опроса, ВВП Гонконга в июле—сентябре должен был вырасти на 3,6% в годовом выражении. Фактический темп оказался на 1,6 процентного пункта выше этого прогноза.

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Динамика в течение года

Во втором квартале 2026 года ВВП Гонконга вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В первом квартале темп роста составил 5,9%. Показатель третьего квартала был на 1 процентный пункт выше результата второго квартала и на 0,7 процентного пункта ниже показателя первого квартала.

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