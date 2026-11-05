Экономика Индонезии в третьем квартале 2026 года выросла на 5,47% в годовом выражении. Это превысило прогноз аналитиков, опрошенных Reuters, которые ожидали роста на 5,18%, сообщает Channel NewsAsia.

Во втором квартале индонезийская экономика выросла на 5,29%. Данные за третий квартал опубликовало статистическое ведомство страны.

Поддержка производства

По данным статистического ведомства, среди факторов роста был производственный сектор. В частности, речь идет о переработке пальмового масла в топливо на фоне расширения в Индонезии обязательной программы использования биодизеля.

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В то же время крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии в этом году столкнулась с более слабыми настроениями инвесторов. Внимание рынков было приковано к фискальным планам правительства, общему направлению его политики и рискам понижения рейтинга на фондовом рынке.

Прогнозы на год

Государственный бюджет Индонезии на 2026 год предусматривает экономический рост на уровне 5,4%. Министр финансов Суахасил Назар заявлял, что показатель может немного превысить эту цель и достичь 5,5%.

Бюджетный целевой показатель входит в диапазон прогноза Банка Индонезии, который оценивает возможный рост ВВП в пределах от 4,9% до 5,7%. В прошлом месяце центробанк заявил, что внутренняя экономика сохраняет устойчивость, однако нуждается в дальнейшем укреплении. Президент Прабово Субианто стремится повысить темпы экономического роста до 8% к 2029 году.

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